La marche des Malots, un régal à Daussois

Dès 9h30, la troupe, du moins quelques-uns de ses représentants, se retrouvait à l’église pour la messe célébrée et, on peut le dire, animée par un dynamique représentant du clergé. Dès la fin de l’office, la place entourée d’un nombreux public servait de cadre à la première station de la procession où là aussi, le célébrant a pu haranguer la foule avant que le cortège prenne la direction de la place des Trieux. Fifres et tambours se relayaient avec l’harmonie de service dans le défilé.

Retour ensuite vers le lieu de départ où le saint Sacrement retrouvait son logis terminant ainsi la partie sacrée de la journée. Hommage ensuite au monument aux morts suivi de quelques visites protocolaires agrémentées de salves bien appuyées. Cette nouvelle édition de la marche Saint-Vaast se terminait, chacun satisfait du devoir accompli et surtout heureux d’avoir pu reprendre les bonnes habitudes.