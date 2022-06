Cerfontaine: l’Orval doit-il être 1€ moins cher au hall sportif que dans les cafés? De quoi émousser l’opposition

L’échevin Stéphane Hardy explique que d’autres boissons, elles, sont plus chères que dans l’horeca. "On n’a pas consulté le secteur mais on a regardé pour s’aligner à peu près, tout en sachant qu’il y a une différence entre le bar d’un hall sportif et un café" , a ajouté le bourgmestre Christophe Bombled.

À lire aussi | Cerfontaine: le chemin de l’Eau d’heure partira de sa source et traversera 6 communes via des sentiers existants ou à créer

Durant le conseil, le même Cédric Leclercq a profité de l’approbation d’un compte de fabrique d’église déficitaire à cause d’une facture de mazout pour réclamer des investissements dans de nouveaux systèmes de chauffage, vu la consommation élevée dans les lieux de culte et les prix qui augmentent.

En début de séance, en tant que représentant de la Commune au Bureau économique, il a listé quelques plumes à épingler au chapeau de l’intercommunale lors de l’approbation de l’ordre du jour de ses assemblées générales: crowdfunding pour les nouvelles entreprises, espace de colearning à Mariembourg, projet de thermographie aérienne dans l’entité, assistance à la préparation de dossiers techniques et touristiques ou encore projet de supracommunalité Essaimage.