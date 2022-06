Cerfontaine: le chemin de l’Eau d’heure partira de sa source et traversera 6 communes via des sentiers existants ou à créer

Et pourtant, c’est avec plaisir qu’il a défendu, vendredi soir, en conseil communal, un projet mené par Charleroi Métropole, visant à créer un "Chemin de l’Eau d’Heure", partant de la source du cours d’eau pour rejoindre son embouchure avec la Sambre.

Le parcours suivra les berges de l’Eau d’Heure, sur des sentiers existants ou à créer.

"Ici, ce projet a tout son sens, justifie-t-il. Cerfontaine doit y adhérer. Cela n’aurait pas eu de sens d’en être exclu alors que nous comptons la source du cours d’eau sur notre territoire."

En approuvant l’inscription de ce dossier dans le portefeuille-projet Feder, le conseil permet à Igretec de tenter d’obtenir des subventions européennes. Ajoutées à celles de la Région (50%), elles permettraient au projet d’être subsidié à 90%. Et ça aussi, ce doit être un argument convaincant pour les Cerfontainois. "La conception de ce chemin de 47 kilomètres est estimée à 4,5 millions d’euros, détaille-t-il. Chaque commune devra financer les 10% du coût du tracé sur son territoire. En ce qui nous concerne, cela constituera un budget de 57000 €. Ça vaut la peine."

Six communes traversées

Le Chemin de l’Eau d’Heure traversera six entités, tout en restant le plus proche possible des berges de la rivière: Cerfontaine, Froidchapelle, Walcourt, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Montigny-le-Tilleul et Charleroi.

L’idée est ancienne. "Je me souviens que Philippe Michaux, de l’ASBL Chemin d’un village, avait proposé un itinéraire de long de la rivière dès 2003. Le projet n’a jamais abouti. Il a resurgi au sein de Charleroi Métropole" , nous explique le député-bourgmestre.

Ce parcours doit constituer un itinéraire de mobilité douce, de promenade, de lien entre les villages et vers Charleroi, tout en créant un levier touristique. Derrière ce dossier, les élus ont la volonté de mettre en évidence les paysages et le patrimoine tout en proposant une nouvelle offre de balade avec bivouacs, signalétique et équipements d’accueil.

Le parcours ne sera pas macadamisé. Il sera juste équipé et entretenu. Pour 4,5 millions tout de même, soit 100000 € du kilomètre. Mais les élus cerfontainois ont approuvé l’avancée du dossier à l’unanimité. Non seulement pour son inscription au Feder, qui a dû en fait être réalisée pour le 24 mai, mais aussi pour le fait de confier à Igretec la coordination du dossier.