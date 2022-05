Cerfontaine: un point de retrait CoopESEM à Villers-deux-Églises

"Jusqu’à présent, tous les points de retrait CoopESEM étaient situés dans des salles communales ou paroissiales et l’accueil des clients y était assuré par un groupe de bénévoles du village , explique Catherine Massard, chargée de mission à CoopESEM. Récemment, certains de nos producteurs-coopérateurs nous ont interpellés en nous proposant d’organiser un point de retrait chez eux. Certains disposent en effet d’espace et d’infrastructures qu’ils souhaitent mettre à disposition de la coopérative. Pour eux, c’est une manière de promouvoir le projet mais aussi, nous l’espérons, d’attirer chez eux une nouvelle clientèle. Pour CoopESEM, cela nous permet d’être encore plus proches de nos consommateurs et d’en rallier de nouveaux à cet autre mode de consommation" .

C’est donc au magasin de la Ferme d’Après l’Vallée à Villers-deux-Églises que les citoyens de la commune de Cerfontaine et des environs pourront désormais venir chercher leur commande de produits locaux, le vendredi à partir de 16h mais aussi le samedi puisque le magasin à la ferme est ouvert toute la journée le samedi. C’est un avantage de ce point de retrait dans un magasin à la ferme: les personnes qui, pour des raisons d’organisation, ne peuvent pas venir chercher leur commande le vendredi soir ont ici l’occasion de la retirer également le samedi.

Inauguration ce samedi

Ce samedi 7 mai de 13h à 16h, les bénévoles de CoopESEM seront présents au magasin de la Ferme d’Après l’Vallée pour présenter la coopérative, montrer le fonctionnement de l’e-shop et faire déguster quelques délicieux produits locaux.

Les premières commandes pourront être passées du samedi 7 mai au mercredi 11 mai en vue d’une première distribution le vendredi 13 et le samedi 14 mai. Il en sera de même les semaines suivantes.

Près de 2300 produits de plus de 60 producteurs locaux sont aujourd’hui disponibles sur l’e-shop de la coopérative. On trouve évidemment des fruits et légumes, des produits laitiers, de la viande, du pain mais aussi du chocolat, de la bière, des produits cosmétiques, des produits d’entretien…

L’e-shop est accessible du samedi midi au mercredi soir. Les clients passent leur commande durant cette période et viennent la chercher le vendredi après-midi dans un point de retrait proche de chez eux.

Outre ce point de livraison de Villers, CoopESEM en ouvre un également à Mettet, dès le 28 mai.

Rue Saint-Pierre 13 à Villers-deux-Églises www.coopesem.be