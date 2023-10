Un camionneur, recherché pour une ordonnance de capture, mortellement touché par un tir de la police à Strée

Vers 22h, ce samedi soir, une course-poursuite entre un camion et la police s’est terminée sur la chaussée de Charleroi (N53) à Strée (Beaumont) avec le décès du suspect, né en 1988. Quelques heures plus tôt, dans l’après-midi, une première scène a opposé le chauffeur et la police locale à la suite d’un accident de roulage. “Le suspect est venu sur les lieux de l’accident en journée parce qu’il connaissait visiblement une des victimes impliquées. Étant donné la situation sur place, les policiers l’ont invité à quitter les lieux pour les laisser faire leur travail”, confirme dimanche matin Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. En retournant au poste de police, les agents se rendent compte que le camionneur fait l’objet d’une ordonnance de capture et est actuellement recherché pour un dossier lié à une entrave méchante à la circulation (comportement dangereux sur la route).