Une expo de photos à l’église Saint-Servais

Jusqu’au samedi 4 novembre, 25 superbes photos sont exposées dans l’église Saint-Servais de Beaumont. Cette initiative du diocèse de Tournai fait suite à la seconde encyclique du pape François, ayant pour sous-titre "sur la sauvegarde de la maison commune" et consacrée aux questions environnementales et sociales, à l’écologie intégrale et de façon générale à la sauvegarde de la Création .