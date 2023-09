Solre-Saint-Géry: une journée consacrée à la mobilité

La journée de la mobilité (et particulièrement la mobilité douce) s’est déroulée, samedi dernier, à la salle "L’Espérance" de Solre-Saint-Géry. Cette manifestation en était à sa seconde édition. On en doit l’organisation à Christine Mormal, échevine, entre autres, de la Mobilité, de l’Environnement et de l’Écologie.