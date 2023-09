Pour être wallon jusqu’aux boucles d’oreilles ou se faire plaisir: à Strée, Benoît conçoit des "cadeaux bonheur"

"Je suis né et j’ai grandi dans la maison d’à côté. J’ai passé une bonne dizaine d’années à Namur, pour les études et puis en travaillant pour la fédération des musées wallons, ce qui explique mon attachement aux traditions et au folklore namurois, et plus largement wallon ", explique Benoît Malengraux.

Reconversion gagnante

Après un licenciement collectif, le jeune homme revient dans sa région natale et ouvre, dans sa maison face à l’église, une petite boutique de décoration et articles cadeaux. Victime de la maladie de Lyme, impacté par les fermetures dues au Covid, il réoriente son activité vers la vente par internet, et surtout, achète les presse à chaud, imprimante et autres outils indispensables pour mettre en pratique son goût de la création graphique en réalisant lui-même des accessoires.

"Pour mon travail à la fédération Musées et Sociétés, j’ai fait pas mal de graphisme, j’ai toujours aimé ça et, avec la boutique, j’avais déjà commencé à créer de petits objets personnalisés, dont j’ai testé la vente dans ma boutique. Depuis, je suis un peu passé de l’autre côté, en vendant par internet et via des commerces partenaires. La boutique s’est transformée en atelier et je suis en quelque sorte devenu grossiste pour mes propres produits, ma propre marque."

Un Méli Melô d’objets dédicacés aux fêtes

Aujourd’hui, Benoît Malengraux a étendu sa gamme: "Je fais des mugs, des coussins, des tabliers, des cadres, des accessoires cadeaux ou de décoration personnalisés pour des événements comme des mariages, des communions, des baptêmes… Il y a plein d’occasion pour lesquelles les gens aiment trouver des objets porteurs d’un message qui les touche, qui leur ressemble, qui symbolise un fait marquant… "

Surtout, il traduit son amour du folklore en déclinant les thématiques annuelles. C’est parti de la Saint-Roch à Thuin, avec une première collection consacrée à l’événement majeur de l’entité voisine.

Pour les Wallos namuroises

"Je me suis dit, pourquoi pas étendre à d’autres folklores ? Comme je suis particulièrement attaché aux Fêtes de Wallonie, j’ai eu envie de mettre cela en avant. J’ai testé avec quelques petites phrases typiques – “Wallon on djoù, wallon tos les djoùs !” ou “Bon’fièsses di Walloniye !” –, et puis j’ai commencé avec tout ce qui est plutôt basé sur la fête – “Momentanément absent pour cause de Wallos”, “Touche pas à mon pekèt”, “Je suis une princesse en mode Wallos” – ou le petit clin d’œil à la citadelle avec “Je t’aime mon Nam(o)ur”. Il est vrai que le retour de la mode des badges colle bien avec ses idées et envies." Et les gens sont contents d’afficher leurs couleurs, leur attachement au local."

Des cadeaux personnalisés

Aujourd’hui, sa petite entreprise poursuit sa route avec succès. "Par la plateforme, ça fonctionne bien. Il me faut maintenant développer le réseau de points de vente, mais ça prend du temps. D’autant que je fais aussi tout ce qui est plus personnalisé: faire-part, cadres, objets liés aux fêtes familiales ou autres. Ça, cela nécessite une rencontre, l’écoute des envies des gens ; c’est le fruit d’un échange. Et cela, ça me plaît vraiment, de produire quelque chose qui ressemble aux gens, qui les touche."

www.melimelo.shop