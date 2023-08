Une ducasse de 5 jours au plus beau village de Barbençon

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Alors, la journée dominicale accueillait la marche gourmande pour se terminer comme chaque fois au milieu des généreux décibels. Lundi, jour de trêve ? Certainement pas en soirée et avant soirée avec l’apéro des jeunesses suivi de la soirée "Guinz’out".

Et au 15 août, on y arrivait le lendemain avec dès le lever du soleil, les brocanteurs installant leurs bibelots et les premiers amateurs de ce sport scrutant les bonnes affaires. Sous un soleil de plomb, les pistes de pétanque s’installaient un peu partout en attendant l’arrivée des Zouaves de Thuin venus comme chaque année pour escorter Notre Dame de Lumière, elle-même portée par la Confrérie beaumontoise des Culvériniers. Un accent un peu plus religieux qui se clôturait avec la messe en l’église Saint-Lambert célébrée par l’abbé Xavier Huvenne. Et la ducasse de se refermer en musique avec la soirée de clôture 80-2000 après 5 jours d’intenses activités.