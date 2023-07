Beaumont: pour les élus, le SDT défavorise la Ville et ses villages

Une perte de statut

"Si nous approuvons ce document tel qu’il nous est proposé par le Gouvernement wallon, notre ville perd son statut de pôle d’ancrage et Strée celui de centralité villageoise", détaille l’échevine. "Comme bon nombre de communes de la Botte du Hainaut, force est de constater que la ville de Beaumont est oubliée dans ce SDT. À l’avenir, cette perte de statut aura des conséquences en matière de développement touristique, économique et de subsidiation, ce que nous ne pouvons accepter."

De plus, ce SDT va à l’encontre du schéma de développement communal dont s’est doté Beaumont. Pour les élus beaumontois, la position du SDT par rapport à leur ville est discriminatoire et n’est fondée sur aucun élément objectif. Pourquoi Strée, qui dispose de commerces et qui est traversé par la N53, perd-il son statut de centralité villageoise alors que des villages comme Fontaine-Valmont et Labuissière (Merbes-le-Château), le conservent ? Ces deux localités ne disposent pourtant plus de commerces mais bien d’un point d’arrêt ferroviaire.

Clause paysagère

"Si, sur le fonds, ce n’est pas une mauvaise idée de réduire l’urbanisation à outrance, il faut savoir qu’en 2014, Beaumont n’était déjà plus considéré comme pôle d’ancrage", observe Geoffrey Borgniet (UNI). "En revanche, il est tout à fait anormal que 40 km séparent Thuin et Chimay, deux villes qui conservent leur statut de pôle d’ancrage. Beaumont attire, de plus, une population beaucoup plus large que la sienne dans ses commerces, services et établissements scolaires."

Le représentant du groupe UNI ajoute qu’il serait intéressant d’ajouter une clause sur le droit au paysage dans l’avis sur le SDT. Parmi les autres arguments qui pèsent dans la balance, il y a aussi le fait que le parc d’activités économiques (PAE) de Beaumont est le seul existant entre celui de Baileux au sud de la Botte du Hainaut et celui de Thuin-Lobbes au Nord.

La ville est traversée par le RAVeL et la N53 qui constituent aussi des éléments structurants de communication, sans oublier la fameuse RN54 lorsqu’elle sera réalisée. Le conseil communal de Beaumont a donc émis, à l’unanimité, un avis défavorable par rapport à ce schéma de développement territorial (SDT) qui ne la favorise pas du tout en termes de développement.