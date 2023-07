Des agents de la nature et des forêts à Paridaens

Nouvelle option

Cette 4e année technique de qualification est accessible à tout élève venant d’une 3e année générale, d’une 3e année de transition ou encore d’une 3e technique de qualification. Et à l’issue de la 6e, l’étudiant pourra obtenir le CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieur) qui lui permettra de continuer des études supérieures dans toutes les filières ou de s’ouvrir directement des portes par ce certificat de qualification Agent Technique de la Nature et Forêts.

L’ouverture de cette option est une belle opportunité pour les jeunes qui aiment les espaces naturels et en apprécient la faune et la flore, C’est un chemin tout tracé pour celles et ceux qui apprécient le travail en plein air et qui accordent de l’importance à la protection de la nature.

Débouchés

Quant aux débouchés, ils sont légion, allant du travail dans des exploitations forestières, piscicoles ou de pépinières jusqu’au guide nature en passant par le travail en scieries et dans l’industrie du bois, à la conduite d’engins forestiers ou encore au job de garde forestier, de garde-chasse, de garde-pêche, etc...

Le métier d’agent de la nature et des forêts, c’est par exemple assurer la gestion des travaux sylvicoles et la surveillance de la forêt dont il a la charge. C’est avant tout être sensible à la gestion durable des forêts et de bien d’autres choses encore. Un travail tant dans le secteur privé que public et qui concerne filles et garçons. En étant chargé de la surveillance et de la gestion des domaines, le diplômé sera aussi, dans l’exercice de ses fonctions, officier ou officière de police judiciaire.

Inscriptions

Cette 4e année technique de qualification n’est pas encore ouverte à Paridaens car comme pour toute section, il est un quota d’élèves à atteindre. Cette option à Beaumont ne sera possible que si un minimum de 12 élèves s’y inscrivent. D’où l’intérêt pour celles et ceux que la nature motive de se renseigner au 071/23 10 55 ou via internet secleves@institut-paridaens.be