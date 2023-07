Beaumont: le groupe "Mercadillo" tourne un clip à la Tour Salamandre

Jouer et faire la fête

Ils sont neuf ou même dix quand on compte Thomas Descheemaeker, celui qui, derrière son appareil photo, immortalise les faits et gestes de ces musiciens un peu et même beaucoup déjantés. À commencer par le chanteur Nicolas Laloyaux, entouré de Joffrey Ghilardi, 2e voix et guitariste, Serge Herman et sa trompette, Thibaut Bouton ainsi que Nicolas Cordier et leur saxophone, Laurent Van Nedervelde au piano, Laurent Marsia à la batterie, Kevin Gilles à la basse et enfin le guitariste Olivier Estievenart. Ils sont tous musiciens amateurs, mais leur talent est professionnel. Ces différentes générations ont un point commun: faire la fête et ne jamais se prendre trop au sérieux.

Ska Punk

Leur musique ? Parlons-en. Il s’agit de ska punk, des sons revendicateurs, parfois teintés d’anarchisme, mais toujours sans y intégrer la moindre couleur politique. Chacun peut rédiger ses textes et composer sa musique. L’ensemble donne des paroles qui peuvent être très engagées voire un peu hard.

Mais surtout, tout cela permet de faire la fête, sur scène comme dans la salle ou le champ qui les accueille.

On peut également parler de leur look. Le rose du deux pièces de l’un contraste avec la salopette d’un autre ou encore la fourrure d’un troisième. En un mot comme en cent, on est face à une véritable brocante vivante. De quoi faire le bonheur de ceux et celles qui entrent dans leur univers. Alors, pourquoi ne pas les rejoindre puisque "Mercadillo" sera, le 29 juillet, en avant-première des "Gauff' au Suc" au Festiv’Eté, à Fleurus ; le 18 août à Tournai ; le 26 août à Hannut au festival des Granges ; le 31 août au Rockerill à Charleroi ; le 1er septembre à Cambron-Saint-Vincent ou encore le 16 septembre à Namur, aux fêtes de Wallonie. De bons moments de fête et de musique qu’on ne regrettera pas.