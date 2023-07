Inquiétudes sur la carrière, à Barbençon

Pour rappel, la société BPM sprl de Couvin a introduit une demande de permis unique pour enlever et trier 46 000 m³ de terre de découverture, pour broyer, cribler et commercialiser la fraction valorisable ainsi qu’implanter et exploiter un centre de tri, de regroupement, de prétraitement, d’élimination ou de valorisation de déchets inertes.

Cette annonce a soulevé de très nombreuses inquiétudes chez les habitants. Beaucoup se posent des questions sur les nombreuses nuisances qui seraient créées aux alentours : le charroi des nombreux camions, le bruit, les dépôts de déchets inertes par la suite, la destruction de la faune et flore naturellement installées, le risque de pollution des eaux souterraines (l’eau de la carrière provenant de la nappe phréatique) et de pollution atmosphérique… "Devons-nous comprendre que nous allons donc avoir des entrées et sorties de déchets qui viennent de l’extérieur ?", se demande un riverain.

"Du côté de la Ville, nous soutenons et partageons l’inquiétude de nos concitoyens. Nous allons nous entourer d’experts afin de remettre un avis fondé. Je relève déjà des problèmes importants dans ce dossier, celui de nos chemins vicinaux qui ne sont pas prévus pour un tel charroi, la présence en sous-sol d’une tresse électrique (d’un voltage important) sous l’ancienne route jouxtant la carrière, il y a un danger pour la sécurité publique… Aux yeux de la loi, la demande ne nécessite pas d’études d’incidences obligatoires, on se contente d’une notice, mais néanmoins, je constate aussi qu’il manque des éléments dans le dossier et qu’on n’a pas assez de garanties sur le projet. Je pense que la réhabilitation de l’endroit pourrait également ouvrir la porte à d’autres réflexions, avec l’aval du propriétaire privé telles que, par exemple, l’exploitation de l’immense capacité d’eau surtout en période de sécheresse. C’est peut-être l’occasion de se dire qu’il y a quelque chose à faire là-bas dans l’intérêt de la communauté et des intérêts de chacun", s’est exprimé le bourgmestre.

Le collège communal invite donc les citoyens à déposer leurs observations et réclamations auprès de la Ville jusqu’au 15 juillet et ensuite du 16 août au 25 août. Ils peuvent se procurer le dossier et introduire leurs remarques par mail à

delphine.duchateau@beaumont.be

On l’aura compris, l’affaire est loin d’être finie et la Ville entend bien aussi jouer toutes ses cartes dans un projet qui est bien loin de faire l’unanimité. Ici, les gens continuent à défendre le slogan local: "Barbençon, un village où il fait bon vivre !"