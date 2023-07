Beaumont: huit couples ont fêté leurs noces d'or, de diamant et même de platine

Coup d’œil dans le rétro

Face à ces couples jubilaires, la salle était bien garnie d’enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que d’amis venus les accompagner pour ce sympathique cérémonial. Des membres du collège communal, du conseil et bien entendu le bourgmestre Bruno Lambert étaient également présents.

Ce dernier a présidé la séance, en s’aidant de quelques fiches bien remplies. Ces dernières ont été rédigées suite à ses visites chez chacun des jubilaires. Les renseignements ainsi recueillis lui ont permis de retracer, dans les grandes lignes, le parcours de vie des uns et des autres. Le bourgmestre s’est amusé à rappeler comment s’est déroulée la première rencontre de ces couples avec un brin d’humour. Question de se rendre compte, qu’en la matière, bien des choses ont changé depuis les années 50, 60 ou 70. Ce coup d’œil dans le rétro a été l’occasion de découvrir quelques petits secrets de la vie familiale, de leur période estudiantine et professionnelle de ces Beaumontois qui, on l’a peut-être oublié, ont aussi été jeunes voici quelques années.

Or et diamant

C’est ainsi que le premier Beaumontois a révélé les faits marquants de quatre couples fêtant, cette année, leurs 50 années de mariage: Joël Thon et Marie-France Halliez de Beaumont, Maurice Limbourg et Martine Matagne de Beaumont, Gilbert Degrelle et Nadine Tessier de Leval-Chaudeville et Claude Mourue et Marie-Rose Bachelart de Solre-Saint-Géry.

Même description pour les noces de diamant, soit 60 années de vie commune que célébraient Claude Coppin et Louise Becker de Beaumont d’une part et Étienne Lust et Cécile Cuypers de Beaumont également d’autre part.

Platine

La chose était autrefois rare mais devient un peu plus courante, à savoir 70 ans de mariage. Une bonne santé a permis à Louis Boulet et Odette Prevost, de Solre-Saint-Géry, d’atteindre cette performance. Né à Etterbeek en 1933, après un service militaire plutôt "light" à Florennes, Louis a travaillé dans le monde de l’impression alors qu’Odette, originaire de Donstiennes, a été occupée au "Rayon de soleil". Ils auront quatre enfants, huit petits-enfants et bientôt neuf arrière-petits-enfants.

Jean Adam et Jeanine Bayet, de Strée, viennent de tout près: Jean est né à Clermont, en 1931, et Jeanine à Strée la même année. Il sera menuisier et a été à l’origine d’une entreprise de pompes funèbres bien connue. Quant à elle, ce sera le magasin de peinture. Jean et Jeanine ont eu deux enfants, deux petits-enfants. Ils sont aussi cinq fois arrière-grands-parents et même une fois arrière-arrière-grands-parents.

Huit beaux parcours de vie commune que toute la salle a célébré autour du verre de l’amitié.