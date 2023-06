"Nous avons joué six représentations sur Gerpinnes, Charleroi (au Marignan) et à Beaumont". explique Vincent Kerkhofs. "Peut-être d’autres dates viendront-elles s’ajouter, en octobre, à Jamioulx, mais cela reste à confirmer. L’idée d’un spectacle cabaret est née avant le Covid. Tout naturellement, elle s’est concrétisée dès qu’une vie normale a pu reprendre. J’avais également envie d’avoir un pianiste avec nous, sur scène, afin de pouvoir chanter en live, mais surtout de faire participer le public, ce qu’une bande-son ne permet pas."

Dans un registre différent des pièces de théâtre, on retrouve Leslie Goffaux, Nathalie Libert, Emmanuel Camus, Thomas Busine et Vincent Kerkhofs pour se défouler sur scène. Le musicien Nathanaël Defacq ne lâche pas son clavier pour assurer l’ambiance musicale du début à la fin ou accompagner la bande de comiques. L’histoire de "Garçon, SVP" se déroule dans une brasserie où des clients déjantés entrent et sortent et ne manquent pas de faire rire le public. Vincent y joue le rôle du garçon confronté à une clientèle parfois très surprenante. Sketches et chansons françaises s’enchaînent. Le public ne reste pas inactif et est appelé à pousser la chansonnette. Derirère les manettes, Xavier Masure assure la régie son et lumière.

"Nous avons essayé d’imbriquer les chansons dans les sketchs", ajoute le metteur en scène. "Nous avons écrit les saynètes et parfois adapté les paroles des mélodies." C’est ainsi que chacun peut accompagner les artistes sur des airs connus de Brel, du Grand Jojo, de Piaf, de Bourvil, de Pierre Perret ou encore de Serge Lama.

Dans la salle, les spectateurs en redemandent. Les rires fusent, les applaudissements tombent. Les Beaumontois en ont pour leur argent ! Il y a donc fort à parier que la troupe reviendra l’an prochain avec un tout nouveau spectacle. Et dans la tête du metteur en scène, une nouvelle pièce se dessine déjà.