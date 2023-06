Les aînés beaumontois sportifs également

Dans ce centre, il n’y a pas que les jeunes qui s’adonnent aux différentes disciplines, les aînés ayant leur mot à dire. Nous en voulons pour preuve le tournoi d’indiaka mis sur pied par les aînés beaumontois dans le cadre des activités de Enéos sports. Le club beaumontois, avec à sa tête la présidente Fabienne Bouret et le secrétaire Alex Thomassin, a réuni des seniors de 50 ans et plus pour pratiquer ce sport proche du volley, du badminton ou encore de la balle pelote.