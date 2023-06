Pour cette reprise, la bande de joyeux drilles propose un spectacle musicomique intitulé "Garçon, SVP !". Il s’agit cette fois d’un cabaret où le barman raconte aux spectateurs ses souvenirs hilarants avec de drôles de couples qui mangent, rient se disputent ou encore chantent dans une brasserie-restaurant. "Garçon, SVP" dressera ses tables sur la scène du Quinze 100 guinzes les vendredi 16 et samedi 17 juin à 20h pour proposer un cocktail de rires.

On retrouvera sur scène des comédiens régionaux connus et appréciés du public: Nathalie Libert, Leslie Goffaux, Thomas Busine, Emmanuel Camus et Vincent Kerkhofs. La partie musicale est assurée par Nathanaël Defacq au piano.

Il reste encore quelques places mais il y a lieu de réserver sans tarder auprès du foyer culturel beaumontois: 071/58 82 07 – PAF: 12 €