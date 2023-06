Les fous du volant s’en donnent à cœur joie, à Barbençon

Chaque descente longue de 1300 mètres est chronométrée. Dans le fond du village, il faut bien gérer ses virages au risque de se retrouver dans le décor. Derrière des ballots de paille, les spectateurs sont nombreux à encourager les équipages dévalant la pente à toute vitesse. Le matin même, à 9 h, chaque véhicule a subi un contrôle technique en bonne et due forme. Il y a des règles à respecter et les pilotes doivent être bien équipés en cas d’accident. Le port du casque et de gants n’est pas du luxe…

"L’épreuve compte quatre manches et en fin de journée, nous récompensons ceux qui ont fait le meilleur timing. Les participants sont classés en trois catégories. Une pour les professionnels, une plus folklorique destinée aux véhicules faisant preuve d’originalité et enfin une catégorie pour les jeunes. Les caisses sont toutes munies d’un harnais et lorsqu’une manche est terminée, nous les relions l’une à l’autre et elles sont tractées par un quad jusqu’au point de départ", explique Luc Gérin, président de la Jeunesse.

Du côté de la dynamique jeunesse de Barbençon qui compte une trentaine de membres actifs, on pense déjà aux prochaines éditions. "Nous aimerions que notre course compte pour une manche du championnat de Belgique. D’ailleurs, nous avons des pilotes professionnels qui ont fait de longs déplacements pour être là aujourd’hui. Il faut d’ailleurs savoir que c’est une discipline reconnue et qu’il existe aussi un championnat d’Europe. En pleine descente, les bolides peuvent largement atteindre les 70 km/h. Certains dépassent parfois la vitesse de 80 km/h comme l’indique un cinémomètre fixe, placé dans le bas du village", conclut-il.

On l’a compris, cette 2e édition en appelle d’autres. Et qui sait, l’un des plus beaux villages de Wallonie deviendra-t-il peut-être un jour un lieu incontournable dans le championnat de Belgique de caisses à savon !