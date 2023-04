Le premier festival BD de Strée a été un succès

Projet BD

Tout a commencé avec le projet de la classe de P5, P6 de Madame Jessy. Répondant à un appel à projet du PECA (Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique), parcours qui s’inscrit dans le premier axe stratégique du Pacte pour un Enseignement d’excellence et qui a pour objectif, entre autres de permettre à chaque élève d’accéder à la vie culturelle, de rencontrer des œuvres, des artistes et des pratiques culturelles, la classe strétoise du degré supérieur a eu le bonheur d’être sélectionnée.

Rencontrer des artistes, la chose devenait aisée pour les jeunes écoliers du fait de la présence d’un créateur de BD local, Yannick Brie. Ce dernier ouvrant son carnet d’adresses, il devenait possible de mettre sur pied un festival de la BD et du livre de la jeunesse.

Festival BD

Le projet lancé, toutes les classes de l’école, tant maternelles que primaires, s’y sont investies chacune à sa façon, la classe initiatrice du projet se lançant dans le grand bain: créer sa propre bande dessinée. Pas besoin d’aller chercher bien loin, Belle de Mai, légendaire personnage strétois, leur tendait les bras et il suffisait d’imaginer une suite aux différentes péripéties que tout le village connaît.

Le temps d’affûter leur belle imagination et de tailler leurs crayons et c’était parti pour de nouvelles aventures pour la belle strétoise.

Comment faire alors pour que tout ce travail ne reste pas trop confidentiel: l’idée d’un festival était sur les rails, un festival qui allait rassembler une bonne trentaine d’auteurs venus rejoindre leurs petits collègues de 5e et 6e primaires.

Tout se met en place et ce samedi, avec la collaboration de toute l’équipe éducative comme celle de l’amicale des parents ou de la jeunesse locale, tout est en ordre de marche pour accueillir le public. Et c’est en masse que sympathisants, curieux ou autres amateurs de BD et de livres pour la jeunesse ont pris la direction de l’école de Strée.

Au centre du chapiteau, la classe de Madame Jessy et ses élèves trop fiers de montrer leurs créations mais aussi tous les auteurs et dessinateurs faisant montre de leur talent en direct. Un franc succès et un projet pédagogique qui ne restera pas sans lendemain, on en est certain. Les objectifs de cultiver quelques compétences comme améliorer le goût à la lecture, quelque que soit le support, étaient atteints. N’est-ce pas là le principal ?