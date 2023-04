En 2019, avant l’arrivée du Covid-19, la volonté était déjà d’aider financièrement le centre André Focant, de Grandrieu. Cette institution héberge des adultes handicapés mentaux non travailleurs, autistes et psychotiques.

"L’aide financière apportée par le service club nous permettra de financer le voyage que nous allons vivre avec 10 résidents, durant une semaine, à la Côte d’Opale, explique Sophie Monnier, la directrice du centre André Focant. Les participants seront répartis en deux groupes de cinq qui se succéderont durant cette semaine. Ils participeront à des activités telles que des promenades à la mer, la visite des aquariums de Nausicaa et une croisière en bateau. Notre centre accueille 37 résidents et l’équipe compte une quarantaine de membres du personnel."

Bernadette Van Caillie, chargée du protocole au sein du club, ajoute: "Le dimanche 4 juin, à 9 h, notre Inner Wheel organisera son 2e rallye historique (oldtimer et youngtimer) au départ de la salle de Barbençon. Le prix est de 45 € par chauffeur, 30 € par accompagnant et de 12 € par enfant de 6 à 12 ans. Cette participation comprend un petit-déjeuner, le dîner (apéritif, spaghetti, café et tarte), le roadbook et un souvenir. Il est possible de s’inscrire uniquement au repas de midi pour 15 € par adulte et 8 € par enfant. Grâce aux bénéfices, nous pourrons ainsi continuer à aide financièrement nos diverses actions caritatives."

Les réservations se prennent jusqu’au 24 mai par mail à hippodecom.preat@gmail.com ou nolimit1951@gmail.com