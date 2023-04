Un printemps en musique à Solre

Pour ce festival musical de printemps qui avait pour cadre la salle l’Espérance de Solre-Saint-Géry, les responsables de la fanfare royale locale L’Union avaient invité leurs propres effectifs bien entendu mais également les musiciens et musiciennes de la fanfare royale de Nalinnes ainsi que celles et ceux de la fanfare royale de Beignée. Ce premier événement de l’année de la formation de la présidente Soraya Wérion a suscité un certain engouement puisque le public est venu en nombre garnir la salle communale.