Les rencontres d’improvisation ont du succès !

Un match s’organise en deux parties de 45 min où s’affrontent deux équipes de 5 joueurs. Chaque mi-temps contient environ 7 à 8 impros. "L’impro, c’est beaucoup de partage et de rencontres et c’est ainsi que nous pouvons organiser plusieurs représentations sur l’année et faire venir des équipes des quatre coins de Wallonie ou de France", raconte Frédéric.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, aucun texte n’est écrit à l’avance. Les comédiens créent et jouent le spectacle sous les yeux du public. C’est la raison pour laquelle cette discipline nécessite une grande capacité d’adaptation et d’écoute entre les artistes. Sans savoir où cela va les mener, c’est ensemble qu’ils créent l’histoire.

Des musiques judicieusement choisies, un maître de cérémonie et un arbitre donnent du rythme au spectacle. "L’arbitre est injustement partial ou justement impartial… C’est lui le maître d’œuvre du match. Il divulgue les catégories à jouer, les thématiques, il oriente le jeu des comédiens et donne notamment le temps imparti, il demande au public de voter…", ajoute le comédien.

L’improvisation théâtrale peut donc évoluer dans différents registres: la comédie, le drame, la poésie, le spectacle engagé, les contes, le thriller et même l’érotisme… En impro, tout est possible !

En plus de son caractère imprévu, une autre particularité de l’improvisation est l’importance du rôle du public. C’est bien simple: sans lui, la représentation ne pourrait tout simplement pas avoir lieu. L’intervention des spectateurs est constamment sollicitée. Le public vote plusieurs fois à l’aide de cartons de couleurs pour l’équipe qui remporte une impro. Il peut taper des pieds, des mains, encourager, applaudir ou huer l’arbitre, un joueur ou une équipe… Et la maître de cérémonie veille au grain !

"Jusqu’à présent, nous avons organisé trois soirées d’impro. Le samedi 27 mai, nous organiserons la fête des ateliers avec les cours qui se donnent tous les mercredis que ce soit aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Une nouvelle rencontre d’impro aura certainement lieu avec une équipe invitée. Un stage est également prévu pour les adultes, enfants et adolescents du 8 au 12/5 de 9 h à 16 h 45 au centre culturel beaumontois (80 €/adulte et 60 €/enfant). Et il est encore possible de s’inscrire", conclut Frédéric.

Avec l’impro, on peut assister mille fois à un même spectacle, la surprise et la découverte sont toujours au rendez-vous ! De nouveaux personnages prennent vie sur scène et une nouvelle histoire éphémère naît sous ses yeux du public encore et encore !

impro-beaumont@hotmail.com – 0499/ 720 868