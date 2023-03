Saveurs et convialité à Thirimont

Ce marché des saveurs a permis de découvrir des saveurs exotiques venues de pays lointains comme le Congo, la Thaïlande ou encore la Biélorussie.

Ce rendez-vous a aussi laissé une belle place aux saveurs de chez nous, que l’on pouvait déguster et acheter. Pour agrémenter l’événement, Sandro et Nikoloz proposaient de la musique géorgienne. Ce marché des saveurs était également synonyme de convivialité: les amis et les connaissances profitant de l’aubaine pour partager un bon moment d’amitié.