Beaumont: découvrir les saveurs du monde à Thirimont

Une belle occasion de pouvoir déguster les saveurs exotiques d’Italie, de Thaïlande, de Biélorussie ou encore du Brésil et, bien entendu, de notre terroir wallon. Dégustation et vente de produits artisanaux et possibilité de se restaurer sur place avec les différents plats exposés. À 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30, musique géorgienne avec Sandro et Nikoloz. L’entrée est gratuite.