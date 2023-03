Strée: revivre les folles années du Bianchi Rally

L’idée de deux Strétois

L’idée de mettre sur pied une manifestation pour se souvenir des bons moments de cette période où le Rallye Bianchi arpentait les routes de la Botte du Hainaut est née dans l’esprit de deux amateurs de sport automobile et de rallye en particulier. Il s’agit de deux Strétois, Marvin Jussiant et Fabian Hannot, qui s’adonnent actuellement à ce sport. Le premier cité en qualité de pilote et le second comme en tant que co-équipier.

Une belle idée que de faire revivre ces années où les bolides traversaient les différents villages pour le plus grand bonheur des habitants très peu habitués à ce genre de compétition. Mais encore fallait-il mettre tout cela sur pied. De suite, les deux Strétois se sont tournés vers Jérémie De Rieck, amateur depuis des lustres des rallyes et du Bianchi en particulier. Ce passionné collectionne tout ce qui peut avoir un rapport avec le Rallye Bianchi. Il est ainsi devenu l’archiviste et la mémoire vivante de ce qui était un des rendez-vous majeurs de toute la région.

Un écueil avant de se lancer: obtenir la bénédiction de la famille Bianchi. L’obstacle a été rapidement enlevé grâce à Catherine Clause, ancienne double lauréate de l’épreuve et proche de la famille Bianchi. Il faut savoir aussi que Catherine est la fille de Gérard Clause, malheureusement décédé et qui, pendant plus de 25 ans, a été à la tête de l’organisation des Bianchi.

Expo et balade

Sans savoir à quoi ils devaient s’attendre, les instigateurs de ce "Bianchi Rally Memories" ont choisi la salle communale de Strée, pour mettre sur pied leur événement. Ils ont eu raison quand on a vu le déferlement de voitures et d’amateurs de rallyes fondre vers Strée .

Dans la salle, les visiteurs pouvaient découvrir une intéressante exposition de tout ce qui a touché de près ou de loin au Bianchi Rally: des affiches, des coupures de presse, des classements… Le tout a été conservé précieusement par Jérémie De Rieck.

Mais pour mieux replonger dans les années Bianchi, une balade était proposée. Longue de 170 km, elle empruntait un ancien tracé du Bianchi avec, entre autres, un arrêt au célèbre "Trèfle" de Froidchapelle, haut lieu des rallyes d’antan.

Cette journée était tout profit pour la saison 2023 de Marvin Jussiant et de Fabian Hannot. Mais tous les amateurs de sport moteur et de rallyes sont également repartis ravis.