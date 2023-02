Des noces négatives au noces d'or en passant par de très jeunes mariés: Toi&Moi, une Saint-Valentin autrement à Beaumont

Ce vendredi 10 février en soirée, l’abbé Xavier Huvenne, responsable de l’Unité pastorale rassemblant les 17 paroisses des entités de Froidchapelle, Sivry-Rance et Beaumont remettait le couvert de sa soirée "Toi & Moi", un souper réunissant des couples de tous âges, et ce à l’occasion de la fête de Saint-Valentin. Une façon un peu moins commerciale de célébrer la fête des amoureux que l’abbé avait déjà mise sur pied en 2019 mais qu’il n’avait pas pu renouveler les années suivantes pour cause de Covid. 23 couples ont répondu à l’invitation, certains affichant plus de 50 années de vie commune, d’autres à l’union plus récente comme ce jeune couple ne totalisant pour le moment que quelques mois de mariage, et même des couples en "noces négatives" puisqu’en attente de se passer la bague au doigt. Dès 19 h, tous les couples se présentaient au réfectoire de l’Institut Paridaens, accueillis par l’abbé Huvenne mais également par un service d’intendance composé de quelques dames qui n’ont pas eu la chance de poursuivre leur parcours matrimonial suite au décès de leur conjoint. Le temps de l’apéritif puis de la traditionnelle photo de groupe et les différents couples prenaient place à leur table bien vite garnie pour déguster les plats mais aussi écouter Adeline et Florent Hachez, venus leur parler de communication et d’écoute. Une belle soirée et une belle façon de fêter la Saint Valentin.