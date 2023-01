Théâtre à Renlies: un horoscope qui tchè à pic !

Pour servir cette pièce d’André Deflorenne, on retrouve Claude Michaux en facteur pensionné, Sébastien Michaux qui incarne Basile, le voisin. Gaby Chardon sera la femme de Joseph, Bernadette Lejeune sera Angèle, la femme de Basile. On reconnaîtra aussi Jocelyne Claro, Émilien Michaux, Christophe Vandesteene, Martine Grad et Eva Rivez.

Le souffle de l’esprit sera confié à Freddy Bouty et la régie sons et lumières à Alexis Tambuyser. Tout cela se déroulera à la salle de Géramont, à Renlies, le samedi 14 janvier à 20h et le dimanche 15 janvier à 14 h 30.

Les réservations sont reçues au 060 45 52 52 ou au 0495 66 46 93.