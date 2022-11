De retour à Solre-St-Géry, tous se sont vite mis au travail pour construire une exposition instructive, attrayante et ludique.

"Lors du séjour, nous avons vécu des activités basées sur la nature, sur les cinq sens et nous en avons profité pour découvrir des lieux emblématiques comme les grottes et la réserve naturelle de Han-Sur-Lesse, le château fort de Bouillon, les métiers d’autrefois et le chemin de fer des 3 vallées à Treignes", explique la directrice, Hélène Verschueren. "Les enfants ont pu aussi réaliser de la vannerie, fabriquer du papier."

Durant ces cinq jours, les élèves ont fait beaucoup de marche dans les bois, mais en mettant leurs cinq sens à l’épreuve. "Prendre un arbre dans ses bras, fermer les yeux, sentir la nature, c’est original. Mais ils ont adoré. Le centre était un endroit familial et réservé uniquement à notre école. Les animateurs et les repas étaient au top. Nous en conservons un excellent souvenir", ajoute Mme Verschueren.

Au cours de l’expo, les familles ont pu découvrir de nombreux panneaux didactiques conçus par les enfants qui assuraient, d’ailleurs, le rôle de guides. Plus loin, certains montraient comment faire de la vannerie tandis que, dans une autre classe, une projection photos permettait de se replonger au cœur du séjour.

Cette première portes ouvertes a attiré la foule. Les visiteurs ont pris conscience de l’énorme travail pédagogique réalisé par l’équipe éducative au sein de l’établissement. Les classes vertes constituent une occasion unique d’enrichir les sources d’apprentissages et de développer de nouvelles compétences en dehors de la classe.