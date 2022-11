C’est une pierre datée de 1572 située au chevet du chœur qui a donné l’idée de mettre sur pied une exposition retraçant la vie de la communauté chrétienne locale. Néanmoins, des éléments du bâtiment datent de bien avant la fin du XVIe siècle. Tout porte à croire que l’éperon rocheux a accueilli un édifice chrétien depuis bien plus longtemps.

Sur les nombreux panneaux, diverses thématiques touchant la population sont exploitées : le baptême, les communions, le mariage, la Sainte-Cécile, les fêtes de Noël, les veillées pascales, les processions… "Pour mener ces recherches, nous avons fait appel aux gens afin qu’ils ressortent de vieilles photos de leurs albums, de leurs tiroirs. Nous avons également compulsé les archives paroissiales et communales, fouillé de vieux documents pour retracer l’histoire de notre église", explique Yolande Defer.

Les panneaux didactiques exploitent aussi d’autres volets très intéressants. C’est ainsi qu’on y trouve la liste des prêtres et religieuses du village, la liste des curés de la paroisse de 1611 à nos jours. On y parle aussi des cloches, de la charpente, de l’orgue à tuyaux de 1858 et évidemment du remarquable retable en chêne sculpté et doré (de 1530) comprenant six tableaux et cinquante-cinq personnages (à son origine) représentant des scènes de la Passion…

À Renlies, on apprend que le coq de l’église a malheureusement perdu sa tête alors que normalement, dans des conditions normales, ces girouettes de nos clochers (construites en cuivre) peuvent tenir le coup au moins 300 ans ! Mais qu’à cela ne tienne, la fabrique d’église a le projet de lui redonner une nouvelle tête !

Dans des archives, on y apprend qu’en 1885, le curé Déhu relève le nombre d’hommes et de femmes présents dans son église et il constate une régularité de la fréquentation mais, néanmoins, il s’interroge : "Quelques libres penseurs sont venus semer des doctrines perverses. Des mauvais livres ont été répandus et il est bien difficile d’arrêter le mal…"

L’occasion d’un inventaire

" Lors des préparatifs, nous avons pu dresser l’inventaire des biens de notre église (bannières, statues, ostensoirs, objets liturgiques…) mais surtout retrouver les noms des donateurs et le prix de chaque pièce. C’est ainsi que nous savons que la statue de saint Roch aura coûté 600 F à l’époque, ajoute Jean-Michel Brogniet.

Le but de notre travail est de faire parler l’église afin qu’elle nous raconte son histoire. Notre objectif est que le mobilier et les objets liturgiques nous rappellent leur utilité et surtout que nous puissions nous replonger dans le passé à travers la vie des gens qui, à l’époque, fréquentaient massivement l’église. Aller à la messe, faire sa communion, se marier, participer aux processions… faisaient partie de la vie d’une très grosse partie de la population ", conclut-il.