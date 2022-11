L’évêque célèbre la refondation de l’Unité Pastorale

Unité Pastorale

Les raisons de cette célébration étaient multiples: tout d’abord la mise sur rails de l’Unité Pastorale refondée mais aussi le renouvellement du mandat de l’équipe funérailles ou encore le changement de l’EAP (équipe d’animation pastorale) pour un mandat de 2 ans.

L’occasion était aussi donnée de remercier les personnes qui se sont mises au service de l’EAP précédente et ce durant une dizaine d’années.

Dans son homélie, Mgr Harpigny a rappelé pour les chrétiens la nécessité de vivre en communauté. Il a alors interrogé les personnes présentes sur l’importance de partager sa foi et de témoigner de celle-ci en se rassemblant pour "faire église". Et de préciser: "Une vie en communauté saine doit s’appuyer sur le respect des autres et des différences tout en témoignant de l’Évangile".

Célébration

L’évêque a ensuite lu la lettre d’envoi qui annonce le début du mandat de l’EAP. Il a appelé tous les membres de cette nouvelle équipe et a rappelé les différentes missions auxquelles ils s’engagent ainsi que les divers devoirs à remplir en occupant ce rôle.

Par la suite, le Conseil Pastoral ainsi que les représentants des secteurs de l’initiation chrétienne et de la catéchèse, de la liturgie, de la diaconie et de la communication ont été vivement remerciés pour leur dévouement.

La fin de la célébration s’est déroulée avec de nombreux cadeaux pour remercier les personnes ayant contribué par le passé à la vie de l’Unité Pastorale.

Un temps convivial était proposé à la suite de cet événement pour prendre un apéritif et vivre un moment de partage entre paroissiens, évêque et membres du Conseil Pastoral. Un moment placé sous le signe de la fraternité et avec la participation active des Scouts de Rance qui ont assuré le service.