Beaumont: Le concert celtique de retour avec les Hallebardiers à Montigny-le-Tilleul

Après 3 ans d’arrêt, l’Alba Pipe Band et les Hallebardiers ont décidé de proposer aux mélomanes une soirée intitulée "Le Concert 2022, Le retour" dans la salle de spectacle située au pied de l’hôpital Vésale. Au programme de cette édition 2022, les amoureux de la musique des Highlands pourront apprécier la prestation des cornemuses et tambours écossais de l’Alba Pipe Band Belgium, de l’Harmonie Royale L’Union de Fraire (instruments à vent) et des Tambours de la Garde Royale Anglaise de Jumet.