Beaumont: la balade gourmande thirimontoise réunit 500 personnes

C’est sous un soleil généreux que plus de 520 marcheurs sont partis à la découverte du charmant petit village de Thirimont. Pour la 6e édition, le centre névralgique a pris ses quartiers dans une prairie en bas de la rue des Routures. Sous le chapiteau, des artisans et produits de bouche attendent les randonneurs venus chercher leurs tickets et le plan de la balade.