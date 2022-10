Que de chemin parcouru depuis la création du cours de couture à Solre-Saint-Géry le 2 octobre 2018 ! Si les cours se donnaient dans ce village le mardi au début de l’aventure, aujourd’hui, ils se donnent également à Strée chaque lundi.

"Les cours ont énormément de succès. Ils s’adressent à tout le monde et aux personnes de tout âge. J’ai même une jeune fille de 10 ans qui vient coudre avec nous. Il ne manque plus qu’un garçon dans le groupe. D’ailleurs, tout le monde le sait: les plus grands couturiers sont des hommes !" explique Christelle.

Celle-ci a appris à coudre lors de ses études mais malheureusement, elle n’a jamais pu réellement transmettre son savoir dans un établissement scolaire car elle ne dispose pas d’un certificat d’aptitude pédagogique. Après avoir travaillé de nombreuses années dans un supermarché, elle donc décidé de franchir le pas et de créer son propre cours de couture. Elle s’est lancée comme indépendante et aujourd’hui, le succès est au rendez-vous.

"Ce défilé est une première. C’est l’occasion pour nous de montrer, au grand public, nos créations depuis 4 ans. Lors des ateliers, mes élèves arrivent avec leurs projets mais parfois, il m’arrive d’imposer un travail pour avancer et se perfectionner. C’est ainsi que certaines d’entre elles ont pu réaliser des sacs en simili cuir, des robes de mariée… J’ai même pour projet de lancer, dès la fin de l’année, la confection de lingerie. Avec les cousettes, nous continuons aussi à coudre bénévolement pour soutenir des associations humanitaires comme Lovely Solidarity." ajoute-t-elle.

"Vous voulez vous lancer dans la couture ou améliorer votre technique, alors, venez rejoindre Les Cousettes ! Les cours se font dans la convivialité. On y fête les anniversaires. On y partage aussi des moments de notre vie autour d’une pâtisserie et d’un café ou d’un bon verre" ajoute une couturière.

À Beaumont, Christelle a suivi les conseils d’Antoine de Saint-Exupéry: "Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité !"

Info: 0496 251 338