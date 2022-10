Pluvieuse rentrée de Charles de Croÿ dans Beaumont (Photos)

Octobre 2015, dès que les trois Auvergnats furent complètement refroidis, public et acteurs de la Charles Quint beaumontoise se projetaient déjà cinq années plus tard pour revivre une nouvelle édition de ce folklore à nul autre pareil. Personne à l’époque n’imaginait qu’un jour, on allait oser toucher à ce rendez-vous quinquennal et qu’il était impossible que la reconstitution de l’arrivée mouvementée de Charles-Quint à Beaumont n’ait pas lieu. Covid: qui connaissait ce nom, qui s’imaginait que ce mal venu d’ailleurs allait frapper et paralyser des mois durant les gestes et faits de nos vies quotidiennes. Pas de Charles-Quint en 2020, pas davantage l’année suivante.