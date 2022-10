La Maison de jeunes de Beaumont, en 2022, c’est quoi ?

Après 20 ans de fonctionnement, on peut se poser la question de l’utilité d’une maison des jeunes à Beaumont. Tout simplement, si on peut dire, elle accueille les jeunes les lundis de 14 à 19h, les mercredis de 11 à 17h et les vendredis de 14 à 21h. Cet accueil est libre d’accès et des activités n’y sont pas nécessairement organisées. Mais différents supports d’animation sont disponibles. C’est un lieu privilégié pour la rencontre, l’écoute, l’analyse des attitudes et des situations. L’accueil est tourné a priori vers la dimension collective, même si les démarches ou demandes des jeunes s’expriment aussi individuellement. Philippe Leyn précise: "Il ne peut y avoir d’obligation de participation à une activité déterminée. On peut aussi ne rien faire car, parfois, il est bon d’être immobile dans une société en mouvement perpétuel. Si la Maison des jeunes est un lieu de loisirs et de détentes où le jeune aime retrouver ses amis après les cours, il aime trouver un cadre qui lui permet d’évacuer les tensions accumulées en journée."