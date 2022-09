Beaumont: une expo pour prendre conscience du patrimoine architectural de la Botte

Ce projet "Bâti-Botte"est né en 2013, à la suite d’une table ronde organisée par le GAL (Groupe d’Action Locale) de la Botte du Hainaut autour de la valorisation du patrimoine de la région. Le projet est axé essentiellement sur quatre actions. Tout d’abord, l’actualisation de l’inventaire immobilier culturel de ces communeset l’organisation d’ateliers autour de ce patrimoine. Ensuite, la réalisation d’une étude en vue d’imaginer des routes touristiques du patrimoine. Enfin, l’accompagnement d’enseignants de 5eet 6eprimaires pour le développement de projets sur le patrimoine bâti.

Le projet Bâti-Botte

Ces actions ne sont pas à envisager séparément mais plutôt de manière transversale, dans l’objectif d’impliquer le citoyen et de l’amener à parler de sa région et à communiquer sur son idée du patrimoine. En un mot comme en cent, il s’agit de sensibiliser le citoyen de la Botte à ce patrimoine pour qu’il le respecte, s’y identifie et même qu’il en soit fier pour ainsi en améliorer la conservation.

Tout un travail de longue haleine des membres du GAL de la Botte du Hainaut et en particulier de Robin Penay qui a mené et développé le projet "Bâti-Botte"durant quatre années. Puis le flambeau a été transmis à Adeline Perlot, en octobre 2021, pour la poursuite du projet et la touche finale: l’édition d’une brochure richement illustrée. Chacun peut se la procurer via le GAL, les offices du tourisme ou encore sur les lieux de l’exposition à Beaumont dans un premier temps, puis à Chimay où elle déménagera dès le 6 octobre.

La Botte du Hainaut est une des rares régions en Wallonie qui préserve un caractère rural authentique et un patrimoine traditionnel exceptionnel. Raison pour laquelle le GAL a décidé d’intégrer, dans son plan de développement stratégique, un axe sur ce patrimoine bâti. C’est une façon de garder son charme et son authenticité rurale, à condition que les habitants prennent clairement conscience de ce qui l’a façonné et constitue aujourd’hui sa richesse patrimoniale. Il convient donc de sensibiliser le public au patrimoine bâti pour le préserver et le promouvoir.

Voilà donc les raisons de cette belle exposition de photos du patrimoine de la Botte qui s’adresse, en premier lieu, aux gens du cru. Trop souvent, ils passent à proximité de ces perles patrimoniales sans même y prêter attention.

Dommage! Et pourtant, il faut savoir que dans la Botte, plus de 1000 biens sont reconnus par l’AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine) comme intéressants pour leur architecture.