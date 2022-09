La fête comptera un coin vélo: vélo presse-fruits, piste sécurité routière, expo, essais de vélos en tout genre, atelier check-up, piste d’habilité. Une balade vélo aura lieu à 11h, 13h et 15h, une découverte du RAVeL en famille sur 5 km et un "Vélo sans âge": démo à 14h de cyclo-pousse par le home Saint-Joseph. Enfin, une balade cyclo-sportive libre de 10 à 14h (25 et 60 km) et une balade VTT à 11h pour les ados.

De 10 à 15h: découvrir le géocaching sur le parcours historique de Beaumont.

Puis un coin dédié au skate board avec une initiation de 13 h à 17 h. Un concours de selfies, une buvette et une petite restauration seront aussi mis en place.

0497 16 58 58 + vélo en prêt sur réservation