Le Feu de la Salamandre pour découvrir la ville de Beaumont en s'amusant

Depuis début août

Pour beaucoup, Beaumont rime surtout avec macarons et Tour Salamandre. Au départ de ce constat, Béatrice Fagot, échevine du Tourisme et présidente de l’office du tourisme beaumontois, a souhaité qu’on ne résume pas sa ville à ces seuls deux pôles d’attraction. Beaumont, c’est plus et même beaucoup plus. Mais comment diriger le public vers ces coins qui méritent le détour.

Et de faire appel à Romain Loussert, un spécialiste de la mise sur pied de pareille aventure. Lui aussi considère que de se cantonner aux seuls symboles que sont les macarons et la Tour Salamandre allait limiter ses moyens et ses ambitions. Il a alors puisé directement dans les archives historiques et touristiques locales pour construire son jeu.

Mis à disposition du public depuis le début du mois d’août, le jeu semble prendre son essor. Les premiers chiffres communiqués par l’office du tourisme sont encourageants. Raison pour laquelle nous avons voulu joindre l’utile à l’agréable en testant le jeu, grandeur nature et sur le terrain. Bien entendu, nous ne dévoilerons rien de l’itinéraire ni des astuces qui agrémentent le parcours. Ce serait gâcher le plaisir des futurs joueurs. Le promoteur du jeu estime sa durée à 90 minutes. Pour notre part, deux heures ont été nécessaires pour terminer le parcours.

Deux heures de bonheur

Mais deux heures de pur bonheur, de découvertes, de questionnements à parfois s’arracher les cheveux. Bien entendu, on dispose d’indices enfermés dans la valisette mise à disposition dès le départ, mais dont les poches sont bien fermées par quatre cadenas à code. Mais qu’on se rassure, nous sommes bien rentrés à l’office du tourisme.

Même les connaisseurs de Beaumont découvriront bien des choses. Ce jeu découverte est clairement à recommander. Le droit de participation est de 7 € par personne. Il est recommandé de réserver au 071/588791.