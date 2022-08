Beaumont : théâtre au château avec "Musée haut, musée bas"

Une histoire de musée mise en scène par Sandra Raco et où l’auteur, Jean-Michel Ribes, veut explorer ce lieu où se rencontrent les muses, où se mêlent l’art et la vie, les mortels et les immortels dans un ballet émouvant et absurde. L’auteur a voulu que le public traverse le spectacle comme il visite un musée, sautant de la peinture hollandaise aux Dadaïstes, des Antiquités grecques aux Impressionnistes… c’est-à-dire en traitant chaque scène dans un style de théâtre aussi différent que l’est celui des salles de musée.

On retrouve ainsi une douzaine de personnages, artistes, visiteurs, conservateurs et guides qui s’éparpillent dans le grand bazar de la culture d’aujourd’hui. En un mot comme en cent, l’univers muséal sens dessus dessous: du désopilant, du léger, du subversif.

Pour servir ce rendez-vous théâtral, on trouve six comédiens: Catherine Claeys, Séverine De Witte, Sarah Woestyn, Arnaud Van Parys, Maroine Amimi et Marc De Roy.

Le prix d’entrée est fixé à 20 € et 55 € avec le repas servi dès 18h. Les réservations s’effectuent via paiement sur le compte BE59 3710 3123 0026.

Pour plus d’informations: 0474/31 39 04 ou rcbeaumonterquelinnes@gmail.com