C’est la raison de l’installation d’un grand giratoire dans le sens Porte de Binche, Grand-Place, rue Félix Dutry, rue d’En Haut, avenue de l’Esplanade (à partir du 1er septembre vu d’autres travaux programmés dans cette rue), rue Madame, rue de la Régence.

Le problème des parkings

Autre souci, le parking: vu la suppression d’emplacements sur la place, des aires pour se garer seront aménagées du rond-point Wagram jusque-là porte de Binche, et ce jusque fin décembre (fin de la phase 1). À noter que ces parkings seront soumis aux règles de la zone bleue. Plusieurs places seront disponibles à la rue Charles Mouttoule. On pourra s’y garer 15 minutes, un temps suffisant pour se rendre chez le boulanger ou à la banque. Pour rappel, les parkings des Recollectines, du Béguinage, de la place Saint Laurent, du Belvédère et de la rue de l’Abattoir restent entièrement disponibles.

Enfin, les piétons n’ont pas été oubliés. Des chemins avec rampes d’accès seront mis en place pour traverser le chantier et accéder aux commerces, aux services publics et aux écoles. Pour tous compléments d’informations, le secrétariat du bourgmestre (Loïc Poulet) est à disposition au 071 79 70 41, de même que le secrétariat technique au 071 58 81 00.