La circulation sera affectée. Pour les automobilistes venant de Chimay et se dirigeant vers Charleroi ou Philippeville, une déviation sera mise en place vers les rues Marcel Tonglet, la Vilette et Barrière du Bois Laurent. Les conducteurs venant de Chimay pour aller vers Mons, seront déviés depuis la rue du Falin, le chemin de Saint Laurent, le chemin Valentin, la rue Albert Gaspart et la rue de la Bouteillerie.

En venant de Mons pour aller à Charleroi et Philippeville, il faudra emprunter la rue de l’Abattoir et la rue Germain Michiels. Enfin, en provenance de Charleroi pour aller vers Mons, une déviation sera mise en place vers la rue de l’Abattoir.

Les poids lourds déviés

En ce qui concerne le charroi de plus de 3,5 tonnes, des déviations seront installées en amont du centre-ville, voire avant Beaumont. Un exemple: en venant de Chimay, les usagers pourraient déjà être déviés au rond-point du dessus de Rance pour être dirigés vers Froidchapelle, les Lacs de l’Eau d’Heure et Cerfontaine. Ce détour est assez conséquent, mais inévitable vu la situation géographique de la ville de Beaumont.

En résumé, pour les automobilistes qui ne supportent pas les désagréments liés à des chantiers dans les centres-villes, il sera préférable d’éviter la cité des macarons dès le 1er août.