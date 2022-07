Le coup d’envoi de ce week-end a été donné dans le périmètre de l’ancienne école moyenne par Pierre Hammo, Monsieur Radio Salamandre, qu’accompagnait le bourgmestre Bruno Lambert.

L’un et l’autre ont voulu en quelques mots feuilleter les pages du livre souvenir de la radio beaumontoise, remerciant au passage tous ceux et toutes celles qui ont contribué au succès des ondes de la cité des macarons et au fait qu’aujourd’hui, elles couvrent toujours une bonne partie de la Botte du Hainaut.

Marie-Eve François a complété la partie protocolaire en mettant à l’honneur tous ces bénévoles qui se sont succédé et se succèdent toujours au micro.

Le reste de la fête était fait de beaucoup de musique, de concerts dont ont pu profiter de nombreux auditeurs, sur place ou derrière leur poste de radio. Ces fidèles espèrent pouvoir encore se réjouir des différentes émissions durant des décennies. C’est tout le mal qu’on peut souhaiter à Radio Salamandre.