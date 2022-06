Les jeunes Beaumontois en action

D’autre part, les jeunes de la Maison de jeunes ont vendu des produits DIY, réalisés par leurs soins (lessive liquide, savon, huile pour le corps, crème solaire…).

Chaque produit était emballé de manière écoresponsable et étiqueté avec la recette afin de pouvoir la refaire à la maison et ainsi réutiliser les flacons. L’objectif est de consommer mieux et de réduire l’impact sur l’environnement pour devenir "consom’acteur", comme l’indiquait le logo créé pour l’occasion par la MJB. Les bénéfices serviront à réduire le coût des activités d’été au sein de la MJB comme le vélo BBQ au Ry de Fromont du 28 juin, la journée à Lessines du 6 juillet, la sortie skate au West Station Charleroi le 11 juillet ou encore le camp inter MJ Koh Lanta du 17 au 19 août et bien d’autres activités encore. Pour en savoir plus, consulter le site internet de la Maison des jeunes de Beaumont.