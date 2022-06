La Journée de printemps anime le centre de Beaumont

On aurait pu craindre le pire après la météo de la journée de dimanche. Mais finalement, il n’en fut rien ce lundi de Pentecôte pour la journée de printemps mise sur pied par le Foyer Culturel beaumontois. Un ciel chargé de nuages de couleurs variables mais où le soleil semblait leur prendre le pas. Les brocanteurs et autres marchands ambulants en ont profité pour envahir la rue de la Déportation comme la plaine de l’Esplanade ou encore le parking du Béguinage. Le public lui aussi a répondu présent, question de passer quelques bons moments au grand air et peut-être de faire quelques achats. Un rendez-vous 2022 bien réussi. J.L.