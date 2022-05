"Ici, à Thirimont, nous sommes entre la Botte du Hainaut plutôt herbagère et la Thudinie, terre de grandes cultures céréalières et betteravières", explique Dominique Aernoudt. "En ce qui nous concerne, nous élevons des blancs bleus belges et nous sommes aussi une ferme herbagère. Nous avons peu de grandes cultures mais, depuis sept ans, nous sommes spécialisés dans la culture de la fraise, de la tomate et du melon ."

Comme de plus en plus d’exploitations, la ferme Aernoudt possède un magasin à la ferme devant lequel a été installé un distributeur de fraises.

Deuxième édition

"Nous avions organisé la première édition en 2018 et nous avons remis le couvert cette année avec plusieurs nouveautés comme des repas de midi, une concentration de tracteurs par marque et par année", poursuit Dominique. Cette fête de la fraise constituait aussi l’occasion d’inviter les producteurs dont les produits sont vendus au magasin à la ferme.

L’après-midi, un concours de desserts à la fraise était organisé pour les enfants et les adultes. Dans le jury, on reconnaissait le bourgmestre de Beaumont, Bruno Lambert, le chef d’école de Thirimont ainsi qu’une institutrice. La tâche n’était pas simple de départager les candidats tellement la présentation, la texture et la qualité des desserts étaient au rendez-vous.

Visites guidées

Toute la journée, des visites guidées des cultures de fraises étaient organisées.Elles ont eu beaucoup de succès. "Nous cultivons 15000 fraisiers répartis sous une dizaine de tunnels de soixante mètres de long", détaille Dominique Aernoudt. " Nous travaillons en culture raisonnée. Au début du printemps, pour les fraises hâtives, nous plaçons un voile blanc géotextile sur les plants pour les protéger du froid ."

L’aide d’amis et de bénévoles

Des ruches sont également placées dans les serres pour remplacer les insectes pollinisateurs qui ne sont pas encore de sortie. L’un des ennemis des fraisiers, ce sont les insectes ravageurs: pucerons et acariens.

"Ils attaquent les fraisiers et mangent la sève de la fraise", précise le cultivateur. Pour contrecarrer ce problème, de "bons" insectes sont placés dans les fraisiers pour manger les mauvais. Lorsque les serres sont vides et que les fraises sont récoltées, les melons prennent leur place pour que les serres ne restent pas vides le reste de la saison.

Concernant la sécheresse actuelle, Dominique Aernoudt n’est pas très inquiet: il dispose d’un puits creusé en dessous de sa ferme. Des tuyaux passent sous la N40 et amènent l’eau jusqu’aux tunnels qui sont irrigués en suffisance.

L’organisation de cette fête a été possible grâce au concours de nombreux amis, voisins et bénévoles de la famille Aernoudt. Ils se sont démenés toute la journée pour que cette deuxième édition de la fête de la fraise soit une réussite.