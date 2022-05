Strée: Belle de Mai a de nouveau ramené la joie dans le village

À moins que l’origine ne se trouve dans une légende villageoise remontant à 1489.Elle raconte que le village n’était plus fécond depuis que la Marie Jalouse, sorcière de son état, avait jeté un sort sur toutes les femmes du village. Un procès en bonne et due forme a eu lieu dans la cour de la ferme et la Jalouse a été condamnée pour sorcellerie. Mais rien n’y a fait: la fécondité n’est pas revenue sur le village.

La fraîcheur de Belle de Mai

Ce sera finalement l’insouciance et la fraîcheur de la Belle de mai qui mettront fin à la malédiction. À sa naissance, la Belle avait reçu de sa mère morte en couches un souvenir en forme de clef. Un deuxième dimanche de mai, elle a confié, à la foule rassemblée sur la place, l’histoire de sa naissance et la force qu’elle trouvait dans le médaillon. C’est en offrant cette clef au plus jeune Strétois que la Belle de mai a rendu sa joie de vivre au village.

Depuis douze ans, les Strétois font revivre cette légende lors de la fête de la localité. "Nous avions besoin d’un événement fédérateur et intergénérationnel pour relancer la dynamique de notre ducasse", explique Benoît Malengraux.

Seize heures sonnent à l’église en ce beau dimanche de mai ensoleillé. Un public nombreux et enthousiaste s’est réuni entre le chapiteau et les manèges installés au pied de l’église. La ferveur monte d’un cran dès que le cortège de géants entre sur la place. Parmi eux, Belle de Mai est accueillie avec chaleur. On chante, on danse dans l’allégresse pour saluer cette joyeuse entrée.

Le procès de Marie Jalouse

La musique se tait. Notre interlocuteur prend la parole pour s’adresser à la foule: "Amis Strétois, quel bonheur de nous retrouver aussi nombreux après une si longue absence" . Les armoiries sont hissées sur la façade de l’église.

Le temps de l’accueil est venu. Les jeunes enfants, accompagnés de leurs parents, sont invités sur le podium. Conformément à la légende, ils reçoivent une clé, symbole de la commune. Vient le tour des nouveaux arrivants de recevoir leur précieux présent en signe de bienvenue.

Le cortège s’ébranle ensuite pour un tour dans les rues. Joie, bonne humeur, allégresse pour ces instants festifs de partage. Une fois rentré sous chapiteau, le spectacle de reconstitution du procès de la Marie Jalouse, avec les principaux instigateurs de cette légende, peut commencer.