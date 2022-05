Un pèlerinage est en cours, pour l’Ukraine

Ce pèlerinage est en cours à travers l’unité pastorale de Beaumont, avec une statue de Notre-Dame de Fatima présente dans l’église de Thirimont. C’est une occasion de prier la Vierge Marie dans les 17 clochers des communes de Beaumont, Froidchapelle et Sivry-Rance. Concrètement, le chapelet est prié 17 jours durant ce mois de mai, à 14h dans chaque église. L’ordre de passage dans les 17 clochers sera le suivant: après Rance ce lundi et Montbliart ce mardi, les prières seront dites à Sautin (4/5), Grandrieu (5/5), Sivry (6/5), Froidchapelle (9/5), Fourbechies (10/5), Erpion (11/5), Vergnies (12/5), Boussu-lez-Walcourt (13/5), Barbençon (16/5), Leugnies (17/5), Solre-saint-Géry (18/5), Beaumont-Leval (19/5), Renlies (20/5), Strée (23/5) et Thirimont (24/5).