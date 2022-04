En effet, ce jour-là, Pierre Hammo, responsable de la radio locale, avait tenu à recevoir une famille contrainte de fuir son pays en guerre.

L’initiative a pu compter sur la collaboration de My-Rose Mouthuy, qui héberge plusieurs réfugiés ukrainiens, et de l’abbé Xavier Huvenne, curé responsable du doyenné de Beaumont.

La barrière de la langue fut assez vite franchie grâce aux smartphones respectifs apportant une aide précieuse à la traduction.

Un bel échange fait de questions et réponses alors que quelques chansons ukrainiennes agrémentaient l’interview. Un beau moment de partage évoquant la triste réalité de quitter un pays envahi par la guerre. Plusieurs thèmes ont été abordés pour découvrir un peu mieux cette Ukraine qui fait la une de notre actualité quotidienne. Avina et Tania font partie du premier groupe d’Ukrainiens arrivés dans la Botte du Hainaut grâce à l’action de quelques citoyens partis à la mi-mars pour amener des dons en vivres et biens de première nécessité dans un centre d’accueil à la frontière polonaise. Au retour, ils ont pu embarquer plusieurs familles désireuses de trouver un abri loin de leur nation en guerre.

Après avoir interprété une chanson ukrainienne, c’est avec quelques macarons offerts par Pierre Hammo que la famille accueillie est retournée dans sa nouvelle demeure chez My-Rose Mouthuy à Rance.