Présidée par Guy Lebrun entouré de Jacques Delenne au secrétariat et de Georges Ducarme à la trésorerie, cette association monte durant une dizaine de jours une exposition ouverte à tous et qui est l’occasion de mettre en lumière le talent d’artistes du coin.

Nouveau venu à la présidence, Guy Lebrun, lors du vernissage a tenu à rendre hommage à Pierre Vercautere, décédé tout récemment et qui fut la cheville ouvrière de cette sympathique société d’artistes. Et de poursuivre alors en présentant les différents artistes dont on peut découvrir les œuvresjusqu’au 3 avril à Barbençon. Des habitués comme John Blommaerts, Annette Briquet, Jacques Delenne, Georges Ducarme, Guy Lebrun, Noëlle Lecuyer, Jonathan Parisi mais aussi Béatrice Jenicot, Numa Colonval, Guy Crabbé, Marie Coulonval, Didier Perjeux, Héléna Jeukenne.

Rita Van de Walle

Comme chaque année, le cercle profite de son exposition pour inviter un artiste extérieur à"l’Art pour Tous".Cette année, c’est la photographe Rita Van de Walle qui a l’honneur de proposer ses clichés. Barbençonnaise, Rita Van de Walle ne cesse de s’inspirer de la beauté de son environnement et de son village, classé comme l’un des plus beaux de Wallonie.

Aussi loin qu’elle s’en souvienne, Rita a toujours eu cette envie irrésistible de capturer les instants de bonheur en famille et de faire des arrêts sur image devant les splendeurs de paysages de vacances ou près de chez elle."Depuis toujours, je photographie d’instinct sans trop réfléchir et sans m’encombrer de technique. C’est un peu par hasard qu’en 2014, j’ai suivi mon premier cours photo. J’y ai pris goût. La passion est née".

Membre du club photo"l’Obturat’heure"de Boussu-lez-Walcourt, elle décrit sa démarche artistique, une passion qui rime avec évasion. Et d’ajouter:"C’est tout simplement "être bien" avec moi-même, avec cette sensation que mon cœur sourit lorsque mes yeux regardent, comme dans un rêve, comme lorsqu’on s’évade hors des contraintes de la vie. Photographier, c’est déjà rêver et s’évader en jouant avec la lumière. Mes photos sont souvent empreintes d’une touche de douceur, le reflet de ma rêverie, de la beauté et le besoin d’évasion avec une préférence pour les photos claires".

Après Barbençon, Rita Van de Walle exposera encore à Beaumont au Centre Culturel le mois prochain avant d’autres rendez-vous encore avec le grand public.