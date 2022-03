Apprendre à surgreffer, avant de reprendre les marchés

C’est dans le cadre du Printemps de transition que la Gare des Saveurs de Solre-Saint-Géry mettait sur pied ce samedi une séance d’initiation au surgreffage de pommiers et de cerisiers. Philippe et Marie-Lou, les animateurs de la Gare des saveurs avaient convié celles et ceux que la chose intéressait à se rendre à leur verger situé sur les hauteurs de Leval-Chaudeville.